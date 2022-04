Weer meer vliegtuigen na de coronacrisis, dus zoekt Brussels Airlines (vliegtuig)techniekers: “We groeien sneller dan verwacht”

ZaventemNa twee moeilijke jaren door de coronacrisis leeft Brussels Airlines opnieuw op. Nadat eerder al 180 cabinepersoneelsleden en twintig check-inagenten aangeworven werden, is de luchtvaartmaatschappij nu op zoek naar 27 (vliegtuig)techniekers met veel, maar ook met weinig ervaring. “Elke dag werken tussen de vliegtuigen is een wens die in vervulling gaat”, klinkt het in de onderhoudsloods.

Tijdens de coronacrisis moest Brussels Airlines zowat 1.000 van haar 4.200 personeelsleden ontslaan en werd de vloot ingekrompen van 54 vliegtuigen naar 38, maar vandaag zit de luchtvaartmaatschappij alweer op zeventig procent van haar capaciteit van voor de coronaperiode. “En we gaan stilaan richting de tachtig procent, waarmee we sneller groeien dan verwacht”, verzekert woordvoerster Maaike Andries. 180 cabinepersoneelsleden die het bedrijf in 2020 moesten verlaten, kregen daarom de vraag om terug te keren. 93 procent ging daarop in. “Voorts werden ook twintig nieuwe check-inagenten aangeworven, maar het gaat om veel meer dan dat.”

Drie extra vliegtuigen

Zo zoekt Brussels Airlines momenteel 27 werknemers voor haar Maintenance departement in de onderhoudshangar. “Het gaat om verschillende functies”, zegt Jorn-Anders Bergs, proces and training manager bij de luchtvaartmaatschappij. “Van logistieke medewerkers over administratieve personeelsleden tot vliegtuigtechniekers. Die laatste groep staat in voor het onderhoud en de herstellingen aan onze toestellen. Dat we er nu plots wat meer zoeken, is het gevolg van het feit dat Brussels Airlines binnenkort drie extra toestellen verwelkomt en de vloot dus uitgebreid wordt. Daardoor is er ook meer onderhoudswerk nodig. Hiervoor gaan we voornamelijk op zoek naar mensen die vliegtuigtechnieken gestudeerd hebben of ervaring in de sector opgedaan hebben.”

Volledig scherm Jan Lagrange is al veertien jaar aan de slag bij het Maintenance departement van de luchtvaartmaatschappij. © Robby Dierickx

Vandaag werken ruim 270 personeelsleden in het Maintenance departement. Onder hen ook Jan Lagrange, die er al veertien jaar inspecteur is. “Geen enkele dag is dezelfde en dat maakt deze job zo boeiend”, vertelt hij. “Concreet inspecteer ik de toestellen en zoek ik oplossingen wanneer er zich problemen voordoen. Bij een bird strike ga ik bijvoorbeeld na welke schade de vogel veroorzaakt heeft. Het klopt dat mijn functie een grote verantwoordelijkheid inhoudt, maar je staat er nooit alleen voor.”

Volledig scherm Ingmar Liekens werkt al bijna 3 jaar als shop technieker bij Brussels Airlines. © Robby Dierickx

Voor haar onderhoudsloods zoekt Brussels Airlines ook een zogenaamde ‘shop technieker’, de functie die Ingmar Liekens al bijna drie jaar uitoefent. “Ik sta in voor het dagelijkse onderhoud van nevenapparatuur: van vliegtuigtrappen over batterijen tot koffiezetapparaten. Af en toe help ik ook bij het onderhoud van de toestellen zelf. Tijdens mijn studies ‘vliegtuigtechnieker’ in secundaire school ZAVO in Zaventem volgde ik les in de loods van Brussels Airlines, waarna ik hier ook aan de slag kon gaan. Het mooie aan deze job is dat je elke dag bijleert en dat je je binnen het bedrijf ook kan opwerken. Elke dag werken tussen de vliegtuigen is bovendien een wens die in vervulling gaat.”

Wie zich kandidaat wil stellen voor één van de jobs bij de luchtvaartmaatschappij kan surfen naar www.brusselsairlines.com/be/nl/jobs.

Volledig scherm Jorn-Anders Bergs in de onderhoudshangar van Brussels Airlines. © Robby Dierickx

Volledig scherm In deze 'Electrical Shop' worden nevenapparaten van vliegtuigen onderhouden en hersteld. © Robby Dierickx