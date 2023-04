WEER. Kans op bewolkt weer in Zaventem vanochtend

Biblio­theek viert Leeshelden

In de bibliotheek werden zaterdagmiddag de Leeshelden in de bloemetjes gezet. Leeshelden is een project waarbij de bib samenwerkt met 6 scholen. Zorgleerkrachten in de scholen verwijzen kinderen uit het tweede en derde leerjaar die wat moeite hebben lezen. Daar komen ze samen in groepjes van 5 en lezen ze met een begeleider samen verhalen. De bedoeling is, naast een verbetering van het leesniveau, dat de kinderen het plezier van het lezen ontdekken.