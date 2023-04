WEER. In Zaventem bewolking vanochtend

NET OPEN. Na online succes van vintage voetbal­trui­tjes, opent Damien ook fysieke winkel: “Op de tv kun je zelfs een oude match herbekij­ken”

Na het succes van de onlineshop, opende Damien Eck (31) woensdag ook een fysieke winkel rond vintage voetbaltruitjes uit de jaren ‘80 en ‘90. Die heet 90 Vintage Football Store en ligt in de Rijkeklarenstraat, bekend om de hippe tweedehandswinkels. “Nieuwe truitjes kosten tegenwoordig ook al snel 90 à 100 euro”, vertelt hij. “Voor die prijs kan je er hier een paar inslaan, van minstens even goede kwaliteit.” En in het enorme aanbod zijn ook een aantal unieke pareltjes te ontdekken.