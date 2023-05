Was dodelijk incident in station van Zaventem gevolg van ‘dramatisch misverstand’? “Ze waren daar allemaal om dezelfde jongen te ‘helpen’”

Spanning voelbaar op eerste schooldag na dodelijk drama aan station: “Sommige ouders houden hun kinderen vandaag thuis”

“Ik denk niet dat we met veel aanwezig zullen zijn in de klas.” Met een klein hartje beginnen de Zaventemse scholieren vandaag aan hun schoolweek. Het incident van vrijdag zindert nog na. Een 22-jarige man kwam toen om het leven toen een vechtpartij uit de hand liep op de treinsporen. Een minderjarige jongen raakte zwaargewond. In verontrustende dreigberichten is te lezen hoe vrienden van de slachtoffers wraak willen nemen. Na overleg werd zondag beslist om de Zavo-school te laten opengaan, al is de sfeer gespannen. “Mijn dochter is bang, maar het leven moet doorgaan”, klinkt het bij een ouder.