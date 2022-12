Vrouw stuurt knokploeg naar ex-minnaar: “Ze heeft alles voor hem betaald”

Op 5 maart belden drie mannen aan bij de flat van het slachtoffer te Zaventem.De man werd meteen bedreigd met een mes en het trio begon hem te slaan met een waterpomptang. Eén van de drie daders filmde het hele gebeuren. “Je bent iemand nog héél veel geld schuldig”, beten ze hem toe, waarna ze hem schermafbeeldingen van gesprekken met A.K., een vrouw met wie het slachtoffer een relatie had gehad, toonden. Hierna namen ze zijn gsm en portefeuille en gingen ze er vandoor. Nog diezelfde dag werd er van zijn bankrekening geld afgehaald in een bankkantoor in Anderlecht.

De uitspraken van de drie overvallers zetten de politie meteen op het spoor van de opdrachtgeefster, A.K.. Die bleek ook op te duiken op bewakingsbeelden die gemaakt waren in het bankkantoor in Anderlecht. Daar was ze in gezelschap van een man die door het slachtoffer herkend was als één van de overvallers. Die man werd later in een ander dossier opgepakt, en telefonie-onderzoek op zijn gsm leidde tot de identificatie van een tweede overvaller. Die was meteen na de feiten naar het buitenland vertrokken en kon nooit aangetroffen worden.