Vrouw steelt schoonheidsproducten maar komt toch weg zonder straf: “Heeft kleptomanie ontwikkeld”

Op 7 augustus 2021 betrapte een medewerker van een dutyfree-shop haar op winkeldiefstal. Eerst wilde de vrouw wegstappen, maar vervolgens keerde ze op haar stappen terug en bekende ze de diefstal. Ze had voor 1.900 euro aan parfums en schoonheidsproducten in haar tas gestopt en verklaarde dat het om dwangmatig gedrag ging. Kort voordien, in juli 2021, werd ze in Barcelona al betrapt en veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ook voor de feiten op de luchthaven van Zaventem was de procureur streng bij de behandeling van het dossier vorige maand. “Mevrouw heeft de goederen uiteindelijk toch betaald, maar dit kan niet door de beugel”, klonk het. “Ze wil zelf een zelfstandige activiteit, een webshop starten. Dan zou ze moeten begrijpen dat winkeldiefstal niet kan.”

Ongeval

Volgens haar advocaat was de jonge vrouw na een ernstig verkeersongeval in 2018 op de dool geraakt. “Ze heeft haar toevlucht genomen tot drugs, ketamine, maar is gelukkig in therapie gegaan”, pleitte de verdediging. “Daar zijn evenwel dieperliggende problemen naar boven gekomen, en ze heeft een zekere kleptomanie ontwikkeld. Intussen is ze opnieuw aan de beterhand. We pleiten voor een autonome probatiestraf of een probatie-opschorting.” De rechtbank had hier oren naar en gaf haar gezien de specifieke context van de feiten de gunst van de opschorting.;