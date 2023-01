Vrouw smokkelt ‘door schulden’ cocaïne: “In najaar nochtans 8 reizen naar Curaçao gedaan”

De vrouw was op 23 september geland op Brussels Airport met een vlucht vanuit Curaçao, en had bij de douane verklaard dat ze geen illegale goederen bij had. Toen haar gevraagd werd een urinetest af te leggen, bleek echter dat ze een bolletje cocaïne verstopt had in haar vagina. De vrouw bekende meteen en zei dat ze nog andere boleta’s verstopt had in haar anus, maar die werden bij een bezoek aan het ziekenhuis nooit gevonden. “Ik deed het om mijn schulden terug te betalen”, klonk haar excuus tegen de politie. De procureur fronste de wenkbrauwen bij het horen van dit verhaal. “Mevrouw is alleen al in het najaar acht maal naar Curaçao gereisd, telkens helemaal alleen.” De verdediging vraagt om een milde straf. “Mijn cliënte is op Aruba geboren en kent heel wat mensen op de eilanden daar”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Ze verkoopt daar ook spullen uit Nederland om een inkomen te hebben. Ze kampt met een hoge schuldenberg en is onder druk gezet om dit transport uit te voeren, maar ze heeft meteen volledig meegewerkt aan het onderzoek.” Het vonnis valt op 2 februari.