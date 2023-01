Vrouw opnieuw veroordeeld voor smokkel: “Zag geen andere uitweg”

De vrouw was op 15 augustus aangekomen op de luchthaven Brussels Airport, met een vlucht vanuit Curaçao. Bij een controle merkte de douane in haar reiskoffer enkele verdachte pakketten op - die cocaïne bleken - te bevatten. In totaal ging het om 1,88 kilogram van het goedje, met een zuiverheidsgraad van 74 procent. Het parket zwaaide ook met het Europees strafregister van de vrouw, waaruit bleek dat ze in 2020 reeds veroordeeld was voor gelijkaardige feiten, nadat ze op de luchthaven van Schiphol betrapt was met drugs in haar bagage. “Ik weet dat ik in de fout ben gegaan, maar ik zag geen andere uitweg meer”, zei de vrouw. “Ik woon samen met mijn moeder en we hebben een week lang geen eten kunnen kopen omdat we geen geld meer hadden.” “Mijn cliënte had zware geldproblemen en heeft geld geleend bij de foute mensen”, pleitte haar advocaat. “Die hebben haar vervolgens onder druk gezet en bedreigd om dit transport uit te voeren. Haar schulden zouden kwijtgescholden worden én ze zou 3.000 euro krijgen als ze deed wat haar gezeg werd. Ik vraag om een milde straf.” De rechtbank tilde zwaar aan de feiten, én aan de eerdere veroordeling van de vrouw en legde haar een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden op.