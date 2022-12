Vrouw bedot goedgelovige reiziger: “Nog kunnen onderscheppen in garage”

De vrouw had in oktober een reiziger aangesproken in de vertrekhal van de luchthaven en hem gevraagd een aankoop te doen in één van de winkeltjes. Ze beweerde daarbij dat de winkel enkel bankkaarten aanvaardde, en zij enkel cash bij had, en beloofde de reiziger in cash terug te betalen. “Die man was zo goed om haar te zeggen dat ze hem niet hoefde terug te betalen, en dat hij die aankoop wel zou doen”, zei het parket. “Maar terwijl hij naar die winkel ging, liet hij zijn reistas achter bij mevrouw. Die nam meteen de benen met de tas. Haar slachtoffer kon de politie verwittigen en dankzij camerabeelden kon mevrouw nog onderschept worden in de parkeergarage van de luchthaven.” Het parket vordert een gevangenisstraf van twaalf maanden. De verdachte zelf kwam niet opdagen op de rechtbank en dreigt dan ook bij verstek veroordeeld te worden. Uitspraak op 18 januari.