Vrijspraak gevraagd voor drugssmokkel: “Zelfs miskraam opgewekt om haar te dwingen”

De 22-jarige vrouw werd op 21 december opgepakt op de luchthaven toen ze aankwam met een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. Ze bleek 80 bolletjes cocaïne te hebben ingeslikt, goed voor een totaal gewicht van één kilogram. Het parket vorderde de standaardstraf van 36 maanden maar haar advocaat pleitte resoluut voor de vrijspraak. “Ze had schulden in Italië en kreeg het aanbod om een werkje uit te voeren, waarvan haar gezegd werd dat het niet illegaal was”, klonk het. “Toen ze eenmaal in haar hotel in Punta Cana hoorde wat de bedoeling was, heeft ze verschillende malen geweigerd de drugs te slikken. Haar paspoort werd toen afgenomen, ze werd dagenlang opgesloten op haar kamer, en bedreigd met een pistool. Toen ze zei dat ze zwanger was, werd ze zelfs gedwongen een medicijn te nemen waardoor ze een miskraam kreeg. Als dat geen dwang is waaraan ze niet kon weerstaan, wat is het dan wel?”