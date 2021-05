Vrachtwagens rijden op elkaar in: bestuurder overleden, Brusselse Buitenring volledig versperd

Diegem/Zaventem Parkeerver­bod Da Vincilaan moet overlast van vrachtwa­gen­chauf­feurs oplossen: “Kinderen zagen één van hen behoefte in tuin doen”

15:20 Na klachten uit een appartementsgebouw op de hoek van de Diegemsestraat in Zaventem en de Da Vincilaan in Diegem over overlast van vrachtwagenbestuurders die hun afval in de tuinen gooien en er zelfs hun behoefte in doen, grijpt de gemeente Machelen in. Gezien het probleem veroorzaakt wordt op Diegems grondgebied, hopen ze het probleem op te lossen met een parkeerverbod voor zwaar vervoer in de Da Vincilaan.