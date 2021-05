Vrachtwagens rijden op elkaar in: bestuurder (37) overleden, Brusselse Buitenring weer vrijgegeven

Zaventem Kuikentjes verdrinken in vijver met hoge rand in park Mariadal: gemeente belooft oplossing te zoeken

27 april Het Wildlife Intervention Team (W.I.T.) heeft de voorbije dagen dertien kuikentjes van de verdrinkingsdood gered in de vijver van het park Mariadal in Zaventem. Voor enkele andere kuikens kwam alle hulp te laat. Volgens het W.I.T. is het niveauverschil tussen het speciaal aangelegde broedeiland en het water te groot, waardoor kuikens het eiland niet meer opgeraken. De gemeente belooft in te zullen grijpen.