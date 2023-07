Vorig jaar sloegen ze nog een jaartje over, maar nu keren Tourduivel Guy (77) en zijn vrouw terug naar de Ronde van Frankrijk

Vader reageert nadat zijn 17-jarige zoon wordt opgepakt in Malta: “We vrezen voor zijn voetbalcar­riè­re”

De 17-jarige Brusselaar die maandag in Malta werd opgepakt nadat een minderjarig meisje klacht indiende voor verkrachting, is vrijgelaten. Zijn vier vrienden zitten nog in de cel en wachten hun proces verder af. De vader van de vrijgelaten jongen - een beloftevolle voetballer - reageert bij HLN nadat hij zijn zoon donderdagochtend op de luchthaven van Charleroi ging ophalen. “Toen de avond eindigde op de parking van de discotheek, liep het plots mis.”