Vorig jaar nog een asielhond, nu spoort Alpha explosieven op luchthaven op: “Mooi dat we arm dutske een tweede kans kunnen geven”

Zaventem Verdachte die brandbom gooide naar huis van agent opgepakt, geviseerde woning staat onder permanente bewaking: “Vrees voor een vergel­dings­ac­tie?”

In het Veldeke in Zaventem, de straat waar afgelopen zomer een woning geviseerd werd met een brandbom, is de politie al enkele dagen in opperste staat van paraatheid. Er zou de voorbije dagen een verdachte opgepakt zijn en sindsdien houden agenten de buurt in de gaten. In de betrokken woning woont een agent van de Brusselse politie.

11 oktober