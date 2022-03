Voormalige bakkerij is voortaan café met speelzaal: “Dit soort zaak ontbrak in Zaventem”

Tien jaar lang werkte Yahkub Golger bij vliegtuigonderdelenbouwer Asco in Zaventem, maar sinds zaterdag staat hij achter de toog van Corner 41. “Het was eigenlijk een jongensdroom om ooit een eigen bar uit te baten”, geeft hij toe. “Maar een geschikte locatie vinden was niet evident. Tot we ruim een jaar geleden op dit pand botsten. Vervolgens hebben we een jaar lang werken uitgevoerd om het gebouw om te vormen van bakkerij tot bar.”