“Voor de hooggeplaatste politici deed ik extra vroeg open”: eigenaar rendez-vous hotel klapt uit de biecht nu hij na 15 jaar door corona de deuren sluit

Brussel REPORTAGE. Op parcours­ver­ken­ning: Winterpret palmt vanaf vandaag Brusselse binnenstad in

De straten van de Brusselse binnenstad zijn sinds vandaag opnieuw gehuld in goudwitte kerstverlichting, houten kerstchalets en de geur van glühwein. De kerstmarkt Winterpret maakt na een jaar afwezigheid haar comeback - met coronapas en mondmasker weliswaar. Wij trokken net voor de officiële opening al langs vijf chalets waar de eindejaarsgezelligheid van afdroop. “Het is een speciale editie, het wordt afwachten hoeveel bezoekers we krijgen.”

26 november