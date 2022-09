Volksspelen, optredens en straatanimatie ingrediënten van ‘Feest op de Vilvoordelaan’

Roosdaal INTERVIEW. Koenraad Cautaerts (36), de jongste kerkbaljuw van Vlaanderen: “Als er een dolgedraai­de man plots naar de pastoor komt gelopen, zou ik die dader moeten neersteken”

Met zijn 36 jaar is leerkracht Koenraad Cautaerts uit Roosdaal de jongste kerkbaljuw van ons land. Als suisse bewaart hij tijdens vieringen de orde en moet hij de pastoor beschermen. Met nog slechts vier actieve kerkbaljuws in België, is het vandaag eerder een uitstervend vak. Cautaerts wil het beroep nieuw leven inblazen en treedt in de voetsporen van zijn overgrootvader Josephus Desiderius Cautaerts. “Veel mensen hadden echt schrik van mijn overgrootvader”, zegt hij. “Ik krijg vandaag alleen maar positieve reacties op de plekken waar ik werk.”

