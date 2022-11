Vluchtelingen hebben oude gemeenteschool na aandringen van politie verlaten

Sint-Stevens-WoluweNet als in Diegem hebben ook in Sint-Stevens-Woluwe de zowat dertig vluchtelingen hun gekraakt pand woensdag verlaten. Daar hadden ze tien dagen geleden de voormalige gemeenteschool langs de Leuvensesteenweg gekraakt. Ze vertrokken uiteindelijk na aandringen van de politie.

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) was niet opgezet met de aanwezigheid van de vluchtelingen, voornamelijk Moldaviërs en Oekraïners. Het gebouw verkeert namelijk in slechte staat, waardoor het er ook niet meer veilig was. “We hadden de gasaansluiting al afgesloten, maar de vluchtelingen probeerden het pand te verwarmen met petroleumvuurtjes. Levensgevaarlijk. En dat terwijl er ook kinderen verbleven.”

Afbraak

De gemeente had de vluchtelingen dan ook gevraagd om het gebouw uiterlijk woensdag te verlaten. “Ze waren aanvankelijk niet van plan om te vertrekken, maar na aandringen van de politie – ook de korpschef ging ter plaatse – hebben ze dat uiteindelijk toch gedaan”, aldus nog Holemans. “Waar naartoe, weten we niet. Feit is dat enkelen in twee wagens met Poolse nummerplaten gestapt zijn. Ondertussen hebben we de elektriciteit in de oude gemeenteschool ook afgesloten zodat het gebouw niet langer aantrekkelijk is om te kraken. In het voorjaar wordt het pand afgebroken voor de nieuwbouw van de school.”

De burgemeester hoopt dat er een einde komt aan de problematiek, want het was al de vierde keer in korte tijd dat een pand gekraakt werd in haar gemeente. “De hogere overheid zou hier een oplossing voor moeten vinden, want als gemeente kunnen we dit extra werk niet aan”, besluit ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.