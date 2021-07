Vliegtuig ontruimd nadat passagier zonder documenten op toestel geraakt en zich opsluit in toilet: “Paniek onder andere reizigers was groot”

De feiten speelden zich donderdagochtend om 8.30 uur af in een vliegtuig dat even later richting Milaan moest opstijgen. De West-Vlaamse Jana zat op dat moment al aan boord en zag alles gebeuren. “Een man had zich op een stoel gezet die niet voor hem gereserveerd was”, vertelt ze. “Daarop verplaatste hij zich naar een andere stoel, maar ook die was voor een andere passagier bestemd. Nadien zagen we hem niet meer. Maar net voor het toestel zou vertrekken, riep de piloot om dat een reiziger zich bewust opgesloten had op het toilet en er niet uit wilde komen. De paniek in het vliegtuig was groot. Uiteindelijk kwamen agenten aan boord. Zij braken de deur van het toilet open, waarna de man geboeid afgevoerd werd.”

Sweeping

De federale politie bevestigt de feiten en laat weten dat de passagier zonder de nodige documenten aan boord geraakt was. “In het toestel zorgde de man voor problemen”, klinkt het. “Hij duwde de medereizigers opzij en sloot zich vervolgens op in het toilet. We konden hem uiteindelijk zonder problemen oppakken. Omdat de man ook bagage in het toestel achtergelaten had, moest iedereen het vliegtuig verlaten zodat we een sweeping konden uitvoeren.”

De passagiers moesten daardoor een uur op het tarmac van de luchthaven wachten. “Van daaruit zagen we dat de agenten een rugzak en een reiskoffer uit het toestel haalden”, aldus nog Jana. “We stellen ons de vraag hoe de man aan boord geraakte zonder de nodige documenten. Er wordt gezegd dat hij er via een nooduitgang in slaagde om op het tarmac te geraken. Eerder hadden we ook al aan de incheckbalie gezien dat één van de medewerkers hem zei dat hij zonder documenten niet kon vertrekken. Bizar dat hij dan toch nog op het vliegtuig zat.”

Uiteindelijk kon het toestel van Ryanair om 10 uur - anderhalf uur later dan gepland - opstijgen richting Milaan. “We zijn nu veilig en wel geland, maar onze vakantie begon dus wel vrij spannend”, kan Jana er na afloop toch nog mee lachen.

Bij Brussels Airport kan men geen commentaar geven op het incident.