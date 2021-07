Vliegtuig moet terugkeren naar luchthaven na hydraulische problemen: noodlanding gelukt

Vilvoorde Al 870 tickets verkocht, maar geen groen licht voor Thé Dansant: “Beslissing kwam heel hard aan”

9 juli Slechts nieuws voor wie al een ticketje gekocht had voor Thé Dansant op zondag 1 augustus in het Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde. Het stadsbestuur geeft de organisatoren namelijk geen vergunning. De oorzaak? Corona, maar ook een tekort aan ordehandhavers dat weekend. “Ook al is het in openlucht, 3.000 man samenbrengen is in deze periode nog niet verantwoord”, zegt burgemeester Hans Bonte.