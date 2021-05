“Vliegtuig is veiligste plek op aarde”: luchthaven en maatschappijen klaar voor zomer met 40.000 reizigers per dag

Zaventem Slechts 250.000 passagiers in april op Zaventem: daling met 89 procent in vergelij­king met coronavrij 2019

12 mei De luchthaven van Zaventem heeft vorige maand slechts 250.065 passagiers verwelkomd. Dat is slechts 11 procent van het aantal passagiers dat in april 2019 – toen er van corona nog geen sprake was – op Brussels Airport geteld werd. De luchtvracht steeg dan weer met 72 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.