Vliegtuig Brussels Airlines moet kort na opstijgen terugkeren naar Zaventem nadat vogel in motor vliegt

Vilvoorde, Grimbergen Mogelijke komst van gascentra­le krijgt tegenkan­ting: provincie moet nu standpunt innemen

2 juli Mag er in Vilvoorde een gascentrale komen of niet? Daarover moet de provincie Vlaams-Brabant straks kleur bekennen. Twee actiegroepen en de gemeenten Grimbergen en Machelen zijn alvast tegen. De stad Vilvoorde gaf eerder al een positief advies met voorwaarden. “Het is aan ons als stad om een advies te geven naargelang de wetgevingen die gelden. Het is aan de federale overheid om de beslissing te nemen. Een nieuwe centrale is hoe dan ook beter voor ons milieu dan de huidige dieselzuiper sporadisch in gang te trekken in nood.”