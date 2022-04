Vijftiger voert 16e drugstransport uit...en wordt opnieuw gepakt: “Had geld nodig”

De verdediging van de man bestond uit een heel verhaal. “Ik was naar Curaçao verhuisd met mijn vriendin en had alles in Nederland verkocht, maar toen overleed mijn vriendin plots aan een hersentumor en had ik niemand meer in Curaçao”, klonk het. “Met een nieuwe vriendin wilde ik terugkeren naar Nederland maar daarvoor had ik dringend geld nodig.” Volgens de vijftiger zou hij voor het drugtransport 6.000 euro krijgen.