Vijf weken lang hinder op Parklaan en Van Dijcklaan door werken

Brussel/Rand Van gratis schaatsen voor mama’s tot een bezoek aan het chocolade­mu­se­um: 7 tips om Moederdag te vieren in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Op zondag 8 mei is het opnieuw Moederdag. Dat is hét moment om je mama te verrassen met een bloemetje of een etentje. Al mag het dit jaar misschien net dat tikkeltje groter of origineler zijn. Onze redactie ging voor jou op zoek naar de leukste cadeautips, activiteiten en verrassingen in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van een ontbijt aan huis tot een relaxerende wellness: doe hier je inspiratie op voor een geslaagde Moederdag.

4 mei