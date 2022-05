Vijf bestuurders betrapt op dronken rijden tijdens alcoholcontrole

Independer Op kot? Deze verzekerin­gen zijn een must voor studenten

Veel studenten zijn nog naarstig op zoek naar een kot, nu het volgende academiejaar in zicht komt en er kotschaarste heerst. Heb je een optrekje gevonden, zijn er echter niet zoveel jongeren die eraan denken om meteen ook de verzekering voor hun kot in orde te brengen. Hoe zit dat precies in elkaar? Moet je een studentenkot apart verzekeren? Independer.be maakt je wegwijs.

