Vier verdachten van dodelijke vechtpartij in Zaventem vrijgelaten: “Eén persoon kreeg enkelband, twee anderen vrij onder voorwaarden”

Politie op zoek naar getuigen van dodelijke vechtpar­tij op treinspo­ren in Zaventem

De federale gerechtelijke politie is op zoek naar mensen die vrijdagmiddag getuige waren van het gewelddadige en dodelijke incident aan het station van Zaventem. Dat meldt ze zaterdagavond in een persbericht. Personen die iets zagen of foto’s/video’s konden maken van de vechtpartij, worden gevraagd via mail of telefoon zich te melden.