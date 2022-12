Vervalste PCR-test leidt tot werkstraf en boete

Brussel Zinnemun­ten voortaan ook verkrijg­baar als cadeauche­ques

De Zinnemunt, de lokale Brusselse munteenheid, is ondertussen al een drietal jaar te verkrijgen in biljetvorm en een goed jaar digitaal. Maar daar wordt nog iets aan toegevoegd. Voortaan is het ook mogelijk om als bedrijf cadeaucheques aan te kopen via de app, die uitsluitend op lokaal niveau zijn in te ruilen. Zo hopen de initiatiefnemers om de lokale economie een extra duwtje in de rug te geven.

5 december