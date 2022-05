Verschillende straten dag lang zonder water door werken

Vilvoorde 700 lopers werken zich in het zweet op Stroomloop

De Stroomloop van Scouts en Gidsen Vilvoorde is zaterdag toe aan haar tweede editie. Vorig jaar ontstond het concept als coronaproof alternatief voor het festivalweekend Skoetefest, en was toen meteen een schot in de roos. Net als vorig jaar was het over de koppen lopen. Maar liefst 700 mensen -200 meer dan vorig jaar- namen deel aan de Stroomloop.

