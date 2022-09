Verschillende inbreuken vastgesteld bij inspectie in twintig handelszaken

Nossegem Mechelse­steen­weg krijgt nieuwe asfaltlaag

Maandag start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de Mechelsesteenweg in Nossegem. Er wordt over een afstand van 700 meter gewerkt.

