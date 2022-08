Verkeerssituatie kruispunt Henneaulaan-Parklaan wijzigt: niet langer links afslaan

Vandaag mogen automobilisten die op de Henneaulaan komen nog rechts (richting het centrum) en links (richting het zwembad) afslaan, maar daar komt eerstdaags verandering in. Uit het participatieproject Zaventem aan Zet rond mobiliteit bleek immers dat een grote meerderheid van de omwonenden akkoord gaat met het circulatievoorstel waarbij het verkeer op de Henneaulaan, komende van de Sterrebeekstraat, verplicht rechts richting het Kerkplein moeten opdraaien.

De verkeerssituatie wijzigt normaal gezien nu donderdag en zal al op de Leuvensesteenweg aangegeven worden. Daar zal een signalisatiebord duidelijk maken dat de Brusselse ring via de Grote Daalstraat bereikbaar is.

Wie op de Parklaan uit de richting van het Kerkplein komt, zal wel nog linksaf de Henneaulaan in kunnen slaan. Het proefproject wordt na een half jaar geëvalueerd, waarna bepaald zal worden of de maatregel moet blijven of niet.