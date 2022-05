Verkeersincident na 3 jaar alsnog voor rechtbank: “Geen bewijzen van verkeersagressie”

Een bestuurder reed toen bijna een vrouw aan die -ondanks dat het rood was voor haar- toch was overgestoken. Hierop had ze verschillende slagen gegeven op de wagen van de man en had ze zelfs de auto willen binnendringen. “Hierop is mijn cliënt uitgestapt en heeft hij haar aan de kant geduwd. Nooit had hij de intentie haar te verwonden”, aldus zijn advocate. De vrouw kwam echter ten val en liep volgens haar advocate een hoofdtrauma op. Het parket had de zaak eerder geseponeerd maar door een rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partij kwam de zaak alsnog op de rol terecht. “We blijven erbij dat er geen bewijzen zijn dat meneer zich schuldig maakte aan een misdrijf en vorderen dan ook de vrijspraak”, aldus het parket. Uitspraak op 9 juni.