“Verbrand haar, gestold bloed en ijzer... die geur vergeet je nooit meer”: 5 jaar na aanslagen blikt brandweeradjudant Emmanuel Foriers terug op zwaarste interventie ooit

Vlaamse Rand Al jaar zonder kermis, maar hier verkopen foorkra­mers toch nog smoutebol­len en appelbeig­nets

13 maart Mogelijk mag het op 1 mei weer, maar ondertussen moeten we het al een jaar zonder kermissen doen - op enkele exemplaren in de zomer na. Dat wringt niet alleen bij de allerjongsten, maar ook bij de kermiskramers. Zij zagen al hun inkomsten wegvallen. En dus zoeken ze andere manieren om geld in het laatje te krijgen én u en ik toch nog wat kermisgevoel te geven. Hier kan u in onze regio al zeker tot 1 mei terecht voor heerlijke smoutebollen, appelbeignets en ander lekkers.