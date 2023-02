Veel families van leerlingen getroffen door aardbeving, dus zamelt school Zavo spullen in voor Turkije en Syrië

Al meer dan 35.000 doden werden geteld na de aardbeving van vorige week maandag in Turkije en Syrië. “En ook families van verschillende van onze leerlingen zijn getroffen”, zegt Ursula Loidts, kleuterjuf in Zavo Heidestraat. “Langs de zijkant blijven toekijken, is echter niets voor onze school. Zeker niet toen ik de oproep van een vader van één van mijn kleuters zag. Op Facebook vroeg hij om spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Daarop hebben we beslist om de ouders van alle leerlingen via brief in te lichten dat dekens, warme kledij en slaapzakken bij ons gedoneerd mogen worden.”