Van voetbal over hockey tot zelfs American Football op vier grote flatscreen-tv’s: sportcafé The Belgian Red House opent deuren op luchthaven

Nossegem Marc (57) staat al 30 jaar achter toog van De Tinnen Pot: “En zeggen dat de lokale bankdirec­teur me geen lening wilde geven omdat ik niet de juiste bagage had”

Dertig jaar al tapt Marc De Cock (57) pintjes in café De Tinnen Pot in Nossegem en dat viert hij dit weekend met zijn vaste klanten. Marc was in 1992 zelf vaste klant in de kroeg toen hij besloot om achter de toog te kruipen. “In die dertig jaar heb ik twee keer aan stoppen gedacht: een eerste keer na de dood van mijn vrouw en een tweede keer tijdens de coronacrisis”, aldus de cafébaas, die drie andere cafés ‘overwon’.

28 oktober