Valse PCR-test leidt tot 6 maanden cel en fikse boete

Vilvoorde Eerst corona en nu inflatie én energiecri­sis nopen Noël tot sluiting van De Met: “Elke dag in het rood, dan kan je niet meer verder”

De bekende brasserie De Met op de Grote Markt in Vilvoorde is sinds zondag dicht. Uitbater Noël Smets (53) sluit de zaak met pijn in het hart, maar hij kan naar eigen zeggen niet meer verder omdat hij elke dag rode cijfers te zien krijgt. “Het gevolg van de ene crisis na de andere. Ik ben met mijn hoofd tegen de muur gelopen”, klinkt het.

13 december