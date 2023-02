Vakbonden en directie Aviapartner zonder akkoord uit mekaar, maar voorlopig geen staking op til

Tientallen vluchten vertraagd en heel wat mensen die zonder bagage op vakantie vertrokken: dat was de tol van de spontane staking die zaterdagochtend bij Aviapartner op Brussels Airport uitbrak. Uiteindelijk bleven 5.000 koffers achter. Zaterdagavond werd beslist dat er niet meer gestaakt zou worden tot het overleg dat vandaag (woensdag, red.) gepland stond tussen de vakbonden en de directie. Tijdens dat overleg zou het voornamelijk over de hoge werkdruk en een nieuw systeem waarbij sinds kort werknemers en niet langer het bedrijf bestraft worden wanneer er een fout gemaakt wordt.

Het overleg van woensdag bracht echter geen akkoord. “Het was een constructieve en serene meeting, maar witte rook is er nog niet”, zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond. “We zijn dus zeker niet in ruzie uit mekaar gegaan. Maar je hebt pas een akkoord wanneer er een akkoord is. En dat is er nog niet.”