Vakantie in Mallorca eindigt voor 102 Belgische toeristen in mineur: na 6 uur vertraging krijgen reizigers te horen dat ze vandaag niet naar België terugkeren

Om 9.30 uur had het toestel van TUI in Palma de Mallorca moeten opstijgen richting ons land. “Maar toen we op de startbaan stonden, kregen we plots te horen dat er een technisch defect was”, vertelt één van de inzittenden aan onze redactie. “Blijkbaar gaat het om een probleem met de sensoren. We moesten nog een hele tijd aan boord blijven omdat men wilde nagaan of het probleem snel opgelost kon worden. Maar toen bleek dat dat niet het geval was, moesten we het vliegtuig verlaten. Ondertussen zitten we hier al vijf uur vast. Er werd ons gezegd dat we om 14 uur meer informatie zouden krijgen, maar dat gebeurde niet. We weten dus niet wanneer we huiswaarts kunnen keren. Op een sms over het technisch defect na hebben we bitter weinig informatie gekregen.”