Sluipver­keer baart bewoners Imbroeks­traat en Zeven Tommen zorgen: “Fiets­straat wordt genegeerd en tunnel onder spoor is gevaarlijk”

De verkeersveiligheid in de Imbroekstraat en de Zeven Tommen in Zaventem staat onder druk. Dat vindt N-VA-fractievoorzitter Erik Rennen, die zelf in de buurt woont. De boosdoener is het vele sluipverkeer. Hij vraagt de gemeente dan ook om actie te ondernemen. Burgemeester Holemans (Open Vld) zegt dat er een plan op tafel ligt.