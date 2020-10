Uitbater taxfreeshops zet 153 werknemers op straat… via mail

ZaventemLagardère Travel Retail, de uitbater van taxfreeshops op luchthavens en in treinstation Brussel-Zuid, heeft dinsdag 153 werknemers op straat gezet. Opvallend: de betrokken personeelsleden werden via mail ingelicht over hun ontslag. Het gaat om personeel dat op de luchthavens van Zaventem, Charleroi en Deurne en in treinstation Brussel-Zuid actief is. Hun ontslag gaat op 1 januari in. De vakbonden betreuren dat er geen onderhandelingen meer mogelijk zijn.