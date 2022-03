Twintiger maakt het wel heel bont: “Tandpasta op klink buurvrouw, vrienden bedreigen en verzet tegen politie”

ZaventemEen twintiger uit Zaventem is goed weggekomen voor de Brusselse correctionele rechtbank. Hij riskeerde 1 jaar cel nadat hij een aantal dorpsgenoten het leven zuur zou gemaakt hebben. Hij bedreigde hen, bracht vernielingen aan en ging met minstens een van hen op de vuist. Daarbij zou hij ook met de politie in conflict gekomen zijn. De rechtbank besloot echter mild te zijn...

De Zaventemnaar maakte het de afgelopen jaren zeer bont. Tussen oktober 2019 en september 2020 bedreigde hij een kennis uit zijn jeugd met de woorden “Let maar op, ik zal uw huis nog wel eens in brand steken”. Enkele weken later uitte hij via Facebook ook bedreigingen aan verschillende andere personen uit zijn omgeving. In januari 2020 sloeg hij dan weer de voorruit van het voertuig van een vriend in. “Ik was er zeker van dat mijn lief daar met een vriend van me ‘bezig’ was”, klonk zijn uitleg tegen de politie. Het vermoeden bleek echter helemaal niet te kloppen.

Tandpasta

Hier bleef het niet bij. Korte tijd later bedreigde hij een buurman. Waarom hij dat deed werd eigenlijk nooit duidelijk. Zijn bedreigingen waren echter wél duidelijk. “Ik beuk uw deur in en sla alles kort en klein”, had hij hem immers toegebeten. Op 9 september 2020 sloeg hij vervolgens met een gasfles de ruit van een buurvrouw in, en toen die de politie verwittigde, schold de twintiger de agenten de huid vol en verzette hij zich hardhandig tegen zijn arrestatie. Een tweetal dagen later smeerde hij dan weer tandpasta op de klink van de toegangsdeur van een andere buurvrouw. Die belde haar vader, die terstond ter plaatse kwam, waarna het tot een confrontatie met de twintiger kwam.

Verslaving

Het parket vorderde vorige maand een gevangenisstraf van 1 jaar maar de verdediging vond een autonome probatiestraf. geschikter. “Mijn cliënt kampte in die periode met een ernstige medicatie- en middelenverslaving en zat in een psychotische periode”, klonk het. “Hij heeft die intussen aangepakt en is in therapie. Hij is ook verhuisd en sindsdien hebben er zich geen problemen meer voorgedaan.” De rechtbank had oren naar de argumenten van de verdediging en legde de twintiger een autonome probatiestraf van twee jaar op. Binnen deze termijn moet hij zich blijven laten begeleiden tegen zijn verslavingen.