Twintiger krijgt 15 maanden cel voor inbraak: “Maar ik zocht gewoon een slaapplaats”

De twintiger werd in de nacht van 12 op 13 september opgepakt. Hij was in Zaventem via een poortje de tuin van een privé-woning binnengedrongen en was op weg naar de achterdeur, toen hij werd opgemerkt door de bewoner. De man ging er meteen vandoor terwijl de bewoner de politie verwittigde. Die stelde vast dat er steeksporen van een schroevendraaier te zien waren op het tuinhuis, en doorzocht de buurt. Daarbij troffen ze de twintiger aan in een opengebroken voertuig. Die had een multitool bij maar ook een aantal spullen waarvan de politie vermoedde dat ze gestolen waren.