Twee maanden lang werken voor aanleg fietspad Wezembeekstraat en Kennedylaan

VOETBAL BEKER VAN BELGIE Cedric Mertens en Diegem Sport na strafschop­pen voorbij Longlier, nu volgt Rupel Boom: “Tegen mindere ploegen hebben we het moeilijk om het verschil te maken”

Diegem Sport stond in de tweede ronde van de Belgische beker tegenover RRC Longlier. Groen-wit kon in negentig minuten geen afstand nemen van de Luxemburgse eersteprovincialer. Via de strafschoppen (5-4) lukte het wel. In de derde ronde (zaterdag om 16 uur) is Diegem gastheer voor eerstenationaler Rupel Boom.

7 augustus