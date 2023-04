Twee jaar cel voor man die op agenten inreed: “Geen poging doodslag”

VOETBAL - TWEEDE NATIONALE B Jitse Hermans ruilt Betekom voor Diegem Sport: “Wil proberen of ik tweede nationale aankan”

Diegem Sport kon geen vervolg breien aan de 2-1-zege tegen Turnhout en verloor met 4-1 in Tongeren. De match tegen de Limburgers was één van de laatste wedstrijden van Sander Denayer in Diegemse loondienst. De linkerflankspeler stopt aan het einde van dit seizoen. Jitse Hermans wordt zijn vervanger.