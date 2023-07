Twee jaar cel voor luchthavendief: “Strafblad van 6 pagina’s”

Man door het lint in hotel: “Ik heb een bom bij!”

Een 58-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met probatie-uitstel omdat hij in maart amok had gemaakt in een hotel in Machelen. De man had er meubilair vernield en beweerd dat hij een terrorist was en een bom bij zich had. Volgens het parket had hij voordien ook al brand gesticht in zijn woning, maar daarvoor werd de man vrijgesproken.