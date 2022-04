Trio veroordeeld voor steekpartij in asielcentrum: “Drugsconflict overgoten met een sausje racisme”

ZaventemTwee Georgiërs en een Oekraïner zijn veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 2 jaar voor hun betrokkenheid bij een vecht- en steekpartij in het asielcentrum in Zaventem. Hierbij raakten twee Afghaanse asielzoekers gewond.

Op 23 november van vorig jaar brak er een grote vechtpartij uit in het asielcentrum van Zaventem. Een groep Afghanen had het aan de stok gekregen met enkele Oost-Europeanen.. “In zo’n centrum gaat het eraan toe als in de samenleving. Groepen kunnen elkaar niet luchten In casu gin het om een drugsconflict overgoten met een sausje racisme”, aldus het parket. “Waarschijnlijk waren de drie mannen op zoek naar een derde Afghaan, met wie ze een conflict hadden over drugs.”

Boksbeugel en mes

Dat het er hevig aan toeging bewijzen de verwondingen die de Afghanen hadden opgelopen. Ter plekke bleek een Afghaanse man gewond aan het oog terwijl een tweede een steekwonde in de buik vertoonde. Getuigen duidden meteen drie mannen aan als de daders. “Volgens de medewerkers van Fedasil was één van het Afghaanse mannen hen komen halen omdat hij en een vriend lastiggevallen werden door het drietal”, zei het parket. “Toen de Fedasil-medewerkers in de kamer van de Afghanen kwamen, stelden ze vast dat er een vechtpartij bezig was tussen de Afghanen en het drietal. Gezien de felheid van de knokpartij konden ze niet meteen tussenkomen. “Wel hebben ze daarbij duidelijk gezien hoe het drietal klappen uitdeelde waarbij een van hen met een boksbeugel tekeer ging en hoe één van de drie, A.D., een messteek toebracht”, aldus het parket. Ondanks deze verklaringen ontkenden twee van de drie beklaagden elke betrokkenheid. A.D. haalde zijn gezondheidstoestand aan. “Mijn hand staat krom door gezondheidsproblemen. Hoe kan ik dan gestoken hebben?”, klonk het tegen de politie. De tweede man hield vol dat verschillende getuigen konden bevestigen dat hij tijdens de vechtpartij onder de douche stond, terwijl enkel de derde toegaf dat hij bij de feiten betrokken was. “Bon, de ene neemt dus alle schuld op zich”, zuchtte de rechter eens veelbetekenend bij de behandeling van het dossier vorige maand.

Kromme handen

Deze tactiek zou niet werken want de rechter veroordeelde hen alledrie. Ze achtte het -ondanks de ‘kromme handen’ bewezen dat D. het mes gehanteerd had. “Het slachtoffer heet immers expliciet gezegd dat de man die hem gestoken had degene met de kromme handen was”, haalde ze aan in het vonnis. “Bovendien hebben medewerkers van het centrum hem de steek zien toedienen.” Hij kreeg 2 jaar cel. Zijn twee handlangers werden veroordeeld tot 15 maanden cel. “Het is bijzonder laakbaar dat beklaagden zonder concrete aanleiding een vechtpartij gestart zijn waarbij ze er niet voor terugdeinsden om een mes en een boksbeugel te gebruiken. Ze zaten in dat centrum in afwachting van het resultaat van hun asielprocedure en vonden er niets beter op om anderen in dezelfde situatie bijzonder hard aan te pakken. De enige logische maatschappelijke reactie is een effectieve celstraf.”, haalde de rechter uit waarna de beklaagden met ingehouden woede de rechtbank werden uitgeleid.