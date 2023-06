Trio veroordeeld voor diefstallen op luchthaven: “Niets georganiseerd aan”

Rechter gelooft gauwdief niet: “Plots had hij twee rugzakken”

Een vijftigjarige man die een gauwdiefstal gepleegd zou hebben op de luchthaven is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij werd opgepakt toen hij in het bezit was van een rugzak die gestolen zou geweest zijn, maar bleef volhouden dat het om zijn eigen rugzak gaat. “Het dossier is echter duidelijk”, aldus de rechter.