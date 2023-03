Trio pleegt resem diefstallen op en rond luchthaven

Op 1 juni 2022 stalen twee mannen in een hotel in Brussel een tas. Ze profiteerden ervan dat het slachtoffer zich aan het bedienen was aan het ontbijtbuffet om er vandoor te gaan met een tas waarin onder meer een laptop en gsm staken. De twee daders werden door de bewakingscamera’s in de hotellobby gefilmd, en geïdentificeerd als J.M. en T.T.

Op 19 september dook hetzelfde duo op in de luchthaven. J.M. kwam er met een huurwagen aan, en wachtte in de wagen terwijl T.T. en een derde man het luchthavengebouw betraden. Het tweetal kwam even later terug, met een gestolen handtas. Op 1 oktober stalen J.M. en T.T. dan nog een handtas in een hotel in Diegem, opnieuw aan het ontbijtbuffet.

J.M. kon korte tijd nadien opgepakt worden toen hij die wagen ging inleveren. Volgens het parket was hij, samen met zijn twee kompanen, ook betrokken bij een diefstal in Frankrijk. Samen met één van de andere verdachten was hij in januari 2022 ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het parket eiste 30 maanden cel tegen J.M. en T.T., en 18 maanden cel tegen de derde verdachte. “Mijn cliënt geeft de diefstal in Diegem toe, maar met de andere feiten heeft hij niets te maken”, klonk het bij de verdediging. Uitspraak op 6 april.

