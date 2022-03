Traiteur André Claessens is snelst groeiende kleine onderneming in Vlaams-Brabant en wint Trends Gazellen

Elk jaar maakt Trends haar Trends Gazellen per provincie bekend. Daarbij worden de snelst groeiende bedrijven bekroond. In de categorie ‘kleine ondernemingen’ ging de prijs naar Traiteur André Claessens uit Nossegem. “Daarbij werd met vier criteria rekening gehouden: omzetgroei, groei van aantal personeelsleden, cashflow en de maatschappelijk toegevoegde waarde”, zegt André Claessens, zaakvoerder van de Nossegemse traiteurszaak die dagelijks zowat duizend maaltijden aan huis brengt. “Over een periode van vijf jaar zijn wij blijkbaar de beste leerling van de klas (lacht).”

De zaakvoerder is duidelijk fier op de verkiezing. “Dit is het bewijs dat je door hard te werken beloond kan worden. En het is ook het bewijs dat je niet altijd met veel kapitaal moet starten om ver te geraken. Dat we nu een jaar langs Ambassadeur van Vlaams-Brabant zijn, hebben we uiteraard te danken aan heel ons team.”