Tracé Voskapelstraat nu toch in vuilnisbak, nieuwe fietssnelweg zal via Bosdellestraat lopen: “Overwinning voor ons actiecomité”

Sterrebeek/EverbergDe nieuwe fietssnelweg die Bertem met Sterrebeek moet verbinden, zal dan toch niet via de Voskapelstraat lopen. Tegen die plannen was veel protest van buurtbewoners, maar ook van de schepencolleges van Kortenberg en Zaventem. Nu wordt voor de Bosdellestraat gekozen. “Een pak veiliger voor de fietsers”, klinkt het bij het actiecomité. De fietssnelweg zal ook niet langer achter tuinen van woningen in de wijk Armendaal lopen.

Dat de F203-fietssnelweg voor heel wat discussie gezorgd heeft, is een understatement. De Werkvennootschap wil een fietssnelweg aanleggen van in Bertem tot in Sterrebeek en verderop tot in Brussel. Maar tegen het tracé op het gedeelte tussen Bertem en Sterrebeek was de voorbije maanden heel wat protest. Vooral de keuze voor de Voskapelstraat in de Zaventemse deelgemeente zorgde voor wrevel. “Die straat is te smal om én tweerichtingsverkeer én een fietssnelweg door te sturen”, liet Xavier Van Moen van het Kortenbergse actiecomité weten. De Werkvennootschap besefte dat ook en hoopte dat de gemeente Zaventem eenrichtingsverkeer in de straat zou invoeren, maar daar besliste men na overleg met de omwonenden om dat niet te doen. En dus beloofde De Werkvennootschap om het tracé tussen Everberg en het centrum van Sterrebeek te herbekijken terwijl de omgevingsvergunning voor het deel tussen Bertem en Everberg al aangevraagd (en inmiddels ook goedgekeurd) werd.

Beschermd bos

En nu, enkele maanden later, blijkt dat het tracé via de Voskapelstraat in de vuilnisbak ligt. “Na protest van omwonenden en gezien het feit dat de gemeenten Kortenberg en Zaventem niet mee wilden met ons verhaal hebben we beslist om het tracé te verleggen naar de Bosdellestraat in Sterrebeek”, aldus Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “We hebben dan ook een akkoord gevonden met het agentschap Natuur en Bos want er wordt niet aan het beschermd bos geraakt. De fietssnelweg zal dus deels aan de zuidkant van de E40 liggen en zal via de bestaande tunnel in de Everslaan onder de snelweg gaan om zo via de noordkant naar Bertem te gaan.”

In de Voskapelstraat in Sterrebeek komt geen fietssnelweg.

Volgens De Werkvennootschap is het een “valabel tracé” via de Bosdellestraat. “De straat is wat breder dan de Voskapelstraat en verderop zal de fietssnelweg niet langer achter de tuinen van bewoners van de wijk Armendaal, waar kleine delen ingenomen hadden moeten worden, lopen. Wel zullen twee kleine stukjes landbouwperceel verworven moeten worden.”

Xavier Van Moen is opgelucht dat het voorstel van het actiecomité volledig gevolgd wordt. “Dit is een overwinning voor ons, zeker omdat de Voskapelstraat gevrijwaard wordt. Dat is toch een belangrijke verbindingsweg tussen Sterrebeek en Kortenberg. Maar ook dat de bewoners van de wijk Armendaal geen last zullen ondervinden, stemt ons tevreden. Voorts zal er vanuit die wijk ook aansluiting op de fietssnelweg zijn ter hoogte van de Everslaan.”

Mechelsesteenweg

Ook bij actiecomité Sterrebeek2000 is men tevreden met het nieuwe tracé. “De impact voor de bewoners van de Bosdellestraat zal beperkt zijn”, zegt voorzitter Luc Caluwaerts. “Belangrijk is wel dat er een goede verweving komt met het drukke kruispunt met de Mechelsesteenweg. Daar zal wel nog wat werk verricht moeten worden om het veilig te maken. Maar dit tracé is in ieder geval een pak beter dan dat via de Voskapelstraat.”

In Kortenberg vindt vanavond om 19 uur in OC Berkenhof een infovergadering plaats, in Sterrebeek is dat op donderdag 9 februari om 19.30 uur in De Maalderij. De omgevingsvergunning voor het deel tussen Sterrebeek en Everberg wordt zo snel als mogelijk ingediend en De Werkvennootschap hoopt de werken na het zomers bouwverlof aan te kunnen vatten. Er zal anderhalf jaar gewerkt worden.



