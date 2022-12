Toyota plant meer dan 2.000 bomen naast E40: “Het had niet veel gescheeld of het hele bos was gekapt”

ZaventemIn samenwerking met de gemeente Zaventem en Forest Fwd heeft autobouwer Toyota 2.000 bomen geplant naast de autosnelweg in Zaventem. Tientallen vrijwilligers trotseerden zaterdagochtend de kou met schop in de hand. De symbolische eerste boom werd geplant door Vlaams ministers Ben Weyts en Zuhal Demir. Dat het bos van 8 hectare groot op het nippertje van de kap gered werd, maakt dit project extra bijzonder.

Op een boogscheut van de E40 in Zaventem creëert Toyota Motor Europe een groene oase in de drukke Vlaamse rand. Zaterdagochtend staken enkele tientallen werknemers van Toyota er de handen uit de mouwen om samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zaventem, bebossingsbedrijf Forest Fwd en het Agentschap Natuur en Bos maar liefst 2.000 bomen te planten. Het gaat om een terrein van in totaal 8,5 hectare groot, waarvan 6 hectare al vijftien jaar bebost is.

Gered

Maar het had niet veel gescheeld, of het bos was er niet meer. Ongeveer een jaar geleden stelde een buurtbewoner vast dat er veel gekapt werd op het terrein. “We kregen de melding en zijn meteen in actie geschoten met de gemeente. Op een halfuur tijd hebben we het bos van de ondergang gered. Het noordelijke deel lag al voor een stuk plat, we hebben net op de tijd kunnen verhinderen dat het hele bos gekapt werd”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). De gemeente Zaventem kon het stuk Zavelbos kopen en is nu eigenaar van de grond.

De volledige site krijgt nu een groene, biodiverse en toegankelijke invulling, waarbij er enerzijds gemikt wordt op het herstel en de uitbreiding van het bos en anderzijds op de toegankelijkheid voor wandelaars en kinderen. Naast de 2.125 nieuwe bomen, komt een hondenweide - met 1,2 hectare één van de grootste in de Vlaamse rand - en wordt er een BMX-parcours aangelegd. Daarnaast zal het bos ook een barrière vormen met de nabijgelegen snelweg en het lawaai nog meer verminderen.

© Dieter Nijs

Met 30 hectare bebost gebied, is de gemeente Zaventem bovendien één van de beste bebossers in Vlaanderen. “Dit is het vierde bos dat we ter beschikking stellen van de inwoners”, aldus burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Zowel kinderen als volwassenen genieten van de groene ruimte, dus we moeten ervoor zorgen dat die niet kapot gaat. We hebben maar één wereld, het is zeer belangrijk dat we die koesteren. Zaventem heeft door zijn ligging nabij de hoofdstad meer te maken met vervuiling. Daarom willen we de lucht zo rein mogelijk houden. De samenwerking met Toyota is een ideale manier om het werk te verdelen, en mensen te betrekken bij het resultaat.”

Bosambassadeurs

Vlaams ministers Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, en Zuhal Demir (N-VA), bevoegd voor Omgeving, stonden gewapend met schop en rubberen laarzen klaar om de eerste symbolische boom te planten. “Elke dag steken we de handen uit de mouwen om Vlaanderen groener te maken. En ons werk loont”, zo zegt Demir. “Toyota is met dit initiatief een echte bosambassadeur. Ik hoop dat zij een inspiratie kunnen zijn voor andere bedrijven in Vlaanderen om ook een boompje bij te dragen.”

Ook Weyts is bijzonder positief over het project. “We zijn de laatste jaren van strategie veranderd. In plaats van het groen enkel te behouden, gaan we nu ook meer groen creëren.”

Toyota-werknemer François Lafossas uit Tervuren en zijn zoontje Raphaël. © Dieter Nijs

Daarna was het aan de tientallen vrijwilligers. Begeleid door het Agenschap Natuur en Bos, werden de 2.125 bomen één voor één geplant door Toyota-werknemers. François Lafossas uit Tervuren werkt al sinds 2009 bij Toyota. De Fransman was de Parijse drukt beu, en besloot te verhuizen naar de Vlaamse rand rond Brussel, waar hij de rust vond die hij zocht. Samen met zijn zoontje Raphaël wil hij bijdragen aan de aanplanting van het bos. “Ik wil hem stimuleren om samen in de tuin te werken en zo veel mogelijk buiten te zijn. Dit initiatief kan ik alleen maar toejuichen.”

In harmonie met de natuur

Het hele plan past in het algemene duurzaamheidsverhaal van Toyota, dat in 2015 de ‘Toyota Environmental Challenge 2050' formuleerde. “Duurzaamheid heeft altijd centraal gestaan bij alles wat Toyota doet”, zegt Gerald Killmann, Senior Vice President Purchasing en R&D van Toyota Motor Europe. “Het verminderen van de CO2-uitstoot bij al onze activiteiten is zeker heel belangrijk, maar we willen ook nog verder gaan. We willen onze samenleving helpen om in harmonie met de natuur te leven. Daarom zijn we echt blij en enthousiast over dit project.”

Als link tussen ecologie en economie bracht Forest Fwd de verschillende partners samen. “Bedrijven zijn onze beste bondgenoten in de aanpak van de klimaatproblematiek. Dat zien we meer dan ooit”, besluiten Dajo Hermans en Frank Missoul van Forest Fwd.

© Dieter Nijs

